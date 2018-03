Regione, Guccione: "Fase di stallo all'Ars"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Bisogna prendere atto che la campagna elettorale è finita, la Sicilia ha bisogno di un Governo'. La situazione politica Regionale è grave, e potrebbe peggiorare ancora di più se continueranno a non volersi assumere le proprie responsabilità. Anche oggi l'aula deserta, manca la maggioranza. La politica siciliana non è più in grado di dare risposte concrete ai cittadini. “Parlano, parlano, parlano. Ma di fatti concreti ne vediamo pochi. La verità è che la politica siciliana si è ormai incartata. Non va né avanti, né indietro. E’ bloccata. Ma i cittadini siciliani non possono più aspettare. Svegliamoci. Riallacciamdomi al discorso del coordinatore cittadino Udc di Prizzi,si ha la sensazione che in questi primi 100 giorni dal proprio insediamento, il Parlamento Regionale ed in particolare i suoi componenti stiano assumendo una posizione di stallo,per intenderci come se una volta raggiunto l'obiettivo di un seggio al parlamento Regionale, per i prossimi 5 ann si i sono sistemati in quella posizione e quindi gli interessi di un 'intera Regione vengono messi da parte.In particolare mi riferisco a tutte quelle problematiche che oggi attanagliano la Sicilia ed i Siciliani.

Prima fra tutti l'occupazione sia giovanile che degli over 40 che non riescono a trovare in lavoro,a quelle condizioni di sviluppo che creano queste opportunità,esempio dal Turismo possono nascere posti di lavoro.o da altri settori quali Agricoltura,quali la Pesca .In più ci ritroviamo con i problemi di sempre quali l'Emergenza Rifiuti,l'Emergenza idrica.Io mi chiedo se la Sicilia ed i Siciliani meritano tutto cio'.Qa il problema non e'il colore Politico ma bensì la Politica che deve cominciare a dare risposte concrete ai Cittadini.Io concordo con Davide bisogna ripartire da zero e rifondare la Politica ,in particolare il Centro Destra con nuovi interpreti e gente che sia espressione del territorio.La gente attende le risposte e noi dobbiamo essere in grado di darle.

Comunicato congiunto Davide Grassedonio e Marco Guccuone rispettivamente coordinatore Udc a Prizzi e Responsabile provinciale Udc dipartimento Economia e Finanza.

