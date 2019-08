Faraone: "Salvini coniglietto, Giulia Bongiorno è il suo avvocato a tempo pieno a spese dei cittadini"

"Salvini coniglietto". Il senatore del Pd Davide Faraone attacca ancora il ministro dell'Interno. "Non c'è la manifestazione di nessuna leale collaborazione nei confronti di Conte da parte di Salvini nello sbarco dei minori dalla Open Arms - scrive il senatore palermitano su Facebook -. E meno che mai una ritrovata coscienza umanitaria. Semplicemente, avendo saputo che la procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta per sequestro di persona e violenza privata ed essendosi consigliato con Giulia Bongiorno, quella che non fa più il ministro ma il suo avvocato a tempo pieno a spese dei cittadini, avrà capito che questa volta rischia grosso".

"Essendo oltretutto finito in minoranza in Parlamento - aggiunge - e non avendo più la copertura del presidente del Consiglio che anzi da buon avvocato si è tutelato non con non una, ma con due lettere indirizzate a lui, non ci sarà nessuna giunta per le autorizzazioni che questa volta gli salverà il sederino. Come al solito - conclude - il Capitano quando il gioco si fa duro, come per i 49 milioni, per la vicenda Savoini, per la Diciotti e per la crisi di governo, si riscopre un coniglietto".

E prima della stoccata su Facebook, Davide Faraone si era fatto sentire su Twitter. Bersaglio sempre Salvini: "Martedì scorso tutti al Senato per votare in fretta e furia la fine del governo. Ha gridato a destra e a manca, 'Non siamo attaccati alle poltrone'. Però la sua ancora non la molla. Salvini dimettiti!". Il senatore del Pd ha pubblicato una sua foto con in mano il cartello: "E anche oggi si dimette domani #SalviniBugiardo".