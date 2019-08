Crisi di Governo, Faraone: "Non mi meravigliano attacchi a Renzi da Salvini e Pd"

“Non mi meraviglia che Salvini attacchi Renzi e una quarantina di senatori renziani che vogliono cacciarlo, né che Grillo attacchi Renzi. Neppure che Scalfari, ogni santa domenica, attacchi Renzi e non mi meraviglia che l’Espresso dica che Renzi e Salvini siano uguali. Non mi meraviglia neanche che nessuno del Pd difenda Renzi e che anzi, tanti del Pd attacchino Renzi e i renziani. Non mi meraviglia più”. Lo scrive su Facebook il senatore del Pd, Davide Faraone.

“Stanno tutto il tempo - continua - a brandire una scissione, a dire che vogliamo andare via dal Pd, che vogliamo farci un altro partito e in tanti nel Pd ci trattano come se fossimo di un altro partito. Non uno straccio di comunicato a difesa di Matteo e dei senatori del Pd attaccati da Salvini quotidianamente. Addirittura leggo di strategie di “autorevoli” esponenti del Pd che si accontentano di avere Salvini premier pur di cacciare “Renzi e i suoi”. Ma lasciateci in pace!”

“Il problema - aggiunge Faraone - è Salvini che vuole pieni poteri, il problema è il ministro dell’interno che da settimane tiene i migranti a bordo di Open Arms, il problema è la sua disumanità, la sua incapacità di governare, di metterci contro tutta l’Europa. Il problema sono i 49 milioni rubati e nemmeno i rubli che avrebbe preso per pagare la bestia. Non possiamo essere noi il problema, la nostra libertà, le nostre idee”. “Addirittura, per qualche “scienziato”, - scrive - un governo d’interesse nazionale non dovrebbe nascere per “colpa” dei renziani. Dovremmo precipitarci al voto e magari tenerci Capitan Fracassa premier per anni pur di purificare la politica italiana da Renzi e dai renziani. Sono allibito, sdegnato, deluso”.

“Sono, però, al tempo stesso orgoglioso di essere, insieme a Matteo e a tanti amici, un problema per Salvini. Una spina nel suo fianco. Quello che mi fa specie è che, insieme a Salvini, possa considerarmi un problema, per le stesse ragioni, qualcuno del mio stesso partito. Questo sì, mi sconforta parecchio. Ma noi andiamo avanti - conclude Faraone - a testa alta, nell’interesse dell’Italia”.