Ex province, approvato emendamento al Milleproroghe: quasi 18 milioni per Palermo

Passa l'emendamento al Milleproroghe che permetterà alle ex Province siciliane di approvare il bilancio annuale 2020 (e non triennale): in arrivo per Palermo 17,7 milioni di fondi. A darne notizia è il parlamentare nazionale del Movimento 5 Stelle Adriano Varrica, primo firmatario: “Si tratta di un riparto di fondi strutturali che gli enti potranno utilizzare anche nei prossimi anni. Con il mio emendamento siamo riusciti a stanziare 80 milioni di euro di contributo statale come perequazione per il prelievo forzoso a cui sono soggetti gli enti siciliani. Questo provvedimento è un ulteriore passo verso il risanamento delle ex province siciliane”.