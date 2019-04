Fondi per le ex Province, monta la protesta dei sindacati: "Basta soluzioni tampone"

"Basta soluzioni tampone sulle ex Province". A lanciare l'appello alla Regione sono i Cgil, Cisl e Uil. Le risorse stanziate nel bilancio sarebbero insufficienti. "Ad oggi - aggiungono Michele Pagliaro e Gaetano Agliozzo della Cgil e Fp Cgil Sicilia, Sebastiano Cappuccio e Paolo Montera della Cisl e Cisl Fp Sicilia, Claudio Barone ed Enzo Tango della Uil e Uil Fpl Sicilia - non sappiamo se si arriverà al superamento del prelievo forzoso che sta già strangolando questi enti. E in questo quadro, senza avere contezza di quali siano le risorse a disposizione per le funzioni e il personale, l'idea di un rilancio delle Province è sempre più lontana. Di certo non c'è nulla, tranne la data delle prossime elezioni, che, sinceramente, ai lavoratori e ai siciliani interessa pochissimo".

A quanto pare inoltre le ex Province non saranno tra i temi all'ordine del giorno della prossima Conferenza Stato-Regioni in programma domani. "Se, come ha ribadito l'assessore Grasso, le risorse sbloccate con l'ultima Finanziaria - continuano i sindacalisti - bastano appena per sopravvivere fino a luglio, diventa improrogabile la convocazione di un nuovo confronto Regione-sindacati per capire qual è la direzione che si sta seguendo e quali sono, a distanza di settimane, le risposte che le istituzioni e la politica, regionale e nazionale, intendono dare al nostro appello".

Cgil, Cisl e Uil chiedono che il presidente della Regione Musumeci e gli assessori Grasso e Armao li convochino per fare il punto della situazione e per illustrare i percorsi che si intendono seguire per arrivare a una soluzione definitiva della vertenza. "Il nostro obiettivo - concludono - è chiaro e, ribadiamo, siamo pronti anche a trascinare la protesta fino a Roma se non arriveranno proposte che mirino a restituire dignità alle ex province siciliane".

"E' ormai da troppo tempo - dichiara Leoluca Orlando, presidente dell'AnciSicilia - che perdura una condizione insostenibile di incertezza che non sta consentendo di utilizzare le preziose risorse per investimenti destinate a strade, scuole provinciali e a progetti di rigenerazione urbana. Alle timide esternazioni di esponenti del Governo nazionale vorremmo seguissero, presto, fatti concreti che consentano di passare da una condizione di ordinaria precarietà a una situazione di straordinaria normalità. Domani, in occasione del nostro Consiglio regionale, già convocato da tempo, non escludiamo di assumere clamorose iniziative di protesta".