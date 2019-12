Natale, a Palermo 22 eventi in calendario: arriva il sì del Comune

Ventidue eventi a Palermo per il calendario natalizio del Comune. Dopo i ritardi e le polemiche dei giorni scorsi la commissione dell'area Cultura di Palazzo delle Aquile ha ultimato la valutazione dei 110 progetti di attività culturali e ricreative da svolgere nel periodo delle feste natalizie. Solo 22 hanno ottenuto il semaforo verde e saranno finanziate con un importo massimo di 5mila euro a testa. Per attività negli ospedali e nelle circoscrizioni, a eccezione della prima, sono state presentate complessivamente 63 proposte e di queste sono state ammesse a finanziamento le prime 17 per punteggio nella relativa graduatoria di merito.

Nella prima circoscrizione (Centro storico) i progetti presentati sono stati complessivamente 26 e di questi solo 5 sono stati finanziati. Ventuno, spiegano dal Comune, sono stati esclusi per "assenza di requisiti tecnici o formali". Ciascun soggetto (associazioni, enti e soggetti giuridici) poteva presentare un solo progetto, rispondendo all'avviso emesso lo scorso 22 novembre. Il contributo massimo previsto per ciascuna attività era previsto da bando in 5.000 euro, ma alcuni progetti saranno meno costosi, tanto da permettere l'approvazione di complessive 22 attività, invece delle 20 inizialmente previste.

"I noti fatti che hanno impegnato il capo area in Consiglio comunale - dice l'assessore comunale alle Culture, Adham Darawsha - hanno purtroppo rallentato i lavori della Commissione, cui va comunque un grosso ringraziamento per il lavoro svolto. Già nel corso della prossima settimana le attività potranno iniziare, portando momenti di allegria, gioia e divertimento in molti ospedali cittadini e poi, dal fine settimana fra Natale e Capodanno, in tutti i quartieri della città".

Per il sindaco Leoluca Orlando "è importante che la grande maggioranza dei progetti sia prevista fuori dal centro storico, nel quale già diverse iniziative sono programmate, anche con la manifestazione specifica organizzata in via Roma, perché in questo modo si sottolinea l'attenzione a tutti i quartieri, che è fortemente simboleggiata dalle due piazze in cui sarà celebrato il capodanno". Le attività aperte al pubblico in strade e piazze si svolgeranno unicamente nel fine settimana, mentre quelle all'interno degli ospedali, al contrario si svolgeranno nei giorni da lunedì a venerdì. Lunedì prossimo saranno sottoscritti i contratti e lì dove possibile le attività inizieranno immediatamente.