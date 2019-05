Europee, Chinnici (Pd): "A Palermo Pd in crescita, fiducia degli elettori"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Il risultato del Partito Democratico nella città di Palermo, dove sfiora il 20%, è in netta crescita rispetto alle Politiche 2018 e dimostra che il Pd è ancora percepito dagli elettori come una valida alternativa ai populisti e come punto di riferimento dell'intero centrosinistra. La strada da fare è ancora lunga, ma questo risultato premia anche il buon lavoro che stiamo facendo al Comune e sul territorio". Lo dice Dario Chinnici, capogruppo del Pd al consiglio comunale di Palermo.