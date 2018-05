Nuovi tram, Catania: "Non stupiscono attacchi da parte dei nemici della città"

"Chi continua a dichiararsi ostile alla realizzazione del tram, e conseguentemente, al miglioramento del sistema del trasporto pubblico di massa, è un nemico della città”. Lo afferma Giusto Catania, capogruppo di Sinistra Comune al Consiglio comunale. (Il riferimento è all'articolo di PalermoToday secondo cui due esposti rischiano di frenare sul nascere il progetto delle nuove linee del tram per presunte anomalie relative alle procedure).

“Non sorprende affatto che, all’indomani della presentazione del progetto della nuova rete tranviaria di Palermo - prosegue Catania - sia partito l’attacco a testa bassa, utilizzando gli strumenti della delegittimazione politica e giudiziaria, da parte degli amanti del traffico urbano, dei sostenitori dell’inquinamento e dei massacratori della salute pubblica. Il nuovo sistema tramviario della città rappresenta una grande opportunità per i palermitani – conclude Catania - ma evidentemente, in nome di una battaglia politica di retroguardia, alcuni mostrano disinteresse per il bene collettivo".