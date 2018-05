Giovani Democratici, arrivano le epurazioni: "Rimossi perché liberi dalle correnti"

“Apprendiamo dal segretario provinciale di non essere più componenti della segreteria dei Giovani Democratici e ciò, probabilmente, perché non abbiamo correnti alle spalle che ci garantiscono e ci comandano e perché ci siamo 'permessi' di autoconvocare una direzione dopo anni per poter finalmente analizzare la sconfitta e poter ripartire insieme". Così intervengono i quattro componenti della segreteria provinciale Gd, Maria Grazia Gullo, Elvira Martino, Giuliana Milone e Dario Macchiarella, dopo aver appreso di essere stati rimossi dai propri incarichi da parte del segretario provinciale Gd Antonino Musca.

“E' paradossale - dicono - che nel giorno in cui la direzione nazionale del Pd trova una sintesi comune, a Palermo il segretario dei GD decida di rimuoverci per aver chiesto, in linea con quanto avviene a Roma, una direzione che affrontasse serenamente il momento e trovasse soluzioni comuni per ripartire".

"Non sappiamo se qualcuno ha impartito ordini precisi a Musca e cioè di rimuovere chi, come noi, non appartiene a nessuna corrente, ma se così non fosse ci aspettiamo una presa di distanze da un atteggiamento che non solo cozza con quanto accade adesso a Roma ma soprattutto allontana ancora di più i giovani dalla politica e dal Pd".