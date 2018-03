Elezioni, "L'Europa + a Sud": intervento di Emma Bonino al Magneti Cowork

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Emma Bonino domani interverrà a Palermo all'iniziativa di +Europa "L'Europa + a Sud", che si terra' alle ore 11 presso Magneti Cowork in via E. Amari, 148. All'evento prenderanno parte gli esponenti e i candidati di +Europa Benedetto Della Vedova, Antonella Soldo, Vincenzo Camporini, Marco Perduca. Emma Bonino interverrà in collegamento da Roma. Alle 19 aperitivo antiproibizionista presso il Circolo Arci The Factory (Palermo Youth Centre - via Giuseppe De Spuches, 20) con Antonella Soldo e Marco Perduca.