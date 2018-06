Emergenza rifiuti in Sicilia, Musumeci: "Durerà ancora un altro anno"

"L'emergenza rifiuti in Sicilia durerà ancora un anno, fino a quando non saranno realizzate le nuove discariche e nuovi impianti. Dobbiamo correre contro il tempo". Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, dopo il "no" del ministero dell'Ambiente alla proroga dell’ordinanza che permette di far lavorare le discariche oltre i limiti di legge.

"Non possiamo affrontare una gestione ordinaria - ha aggiunto il governatore -. Molto è determinato dal basso tasso di raccolta differenziata, gli impianti sono pochi e non riescono a smaltire i rifiuti indifferenziati. Purtroppo dal ministero dell'Ambiente non abbiamo avuto grande disponibilità. Il commissariamento dato due mesi fa non ci dà grandi poteri speciali".