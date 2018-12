Rifiuti, Caronia: "Orlando incapace di affrontare crisi Rap"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Lo spettacolo indecente cui abbiamo assistito oggi in Consiglio comunale è l'ennesima conferma del totale disinteresse e della incapacità del sindaco Orlando di affrontare la gravissima crisi della Rap. Il presidente del Consiglio che dovrebbe essere il garante dei diritti di tutti i consiglieri non può più tollerare il comportamento del sindaco che ormai da mesi diserta sala delle Lapidi, se non per qualche vuota cerimonia". Lo dice Marianna Caronia, che prosegue: "Oggi l'amministratore Norata ha delineato in modo chiarissimo la situazione di crisi che vive l'azienda e ha chiaramente indicato nell'amministrazione comunale il colpevole dei ritardi di questi giorni. Purtroppo da parte del Consiglio comunale, soprattutto per colpa della maggioranza, non si è manifestata la capacità di imporre un cambio di passo alla Giunta, con un inspiegabile rinvio della seduta a domani. Così mentre Palermo brucia, per la Giunta e una parte del Consiglio comunale 'domani è un'altro giorno'".