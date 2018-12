Emergenza rifiuti, vertici Rap a Sala delle Lapidi: "Piano straordinario per ripulire la città"

"Sulla emergenza rifiuti in città occorre che i cittadini siano informati. Subito in Aula già da domani mattina (ore 12), durante la seduta del Consiglio comunale, sono stati i vertici del Comune e quelli dell’azienda. La vicenda è paradossale e la città non può essere mortificata. Occorre prendere provvedimenti immediati affinché si ritorni alla normalità. Il Capodanno è alle porte e sappiamo benissimo che occorrerà un piano straordinario o la città sarà invivibile". E' quanto afferma il vicepresidente del Consiglio comunale, Giulio Tantillo, in riferimento all'emergenza rifiuti che imperversa in città.

Secondo l'esponente di Forza Italia servono nuove assunzioni per rilanciare la Rap: "Il sindaco - dice - prenda atto che la Rap ha bisogno di personale soprattutto per la raccolta dei rifiuti e per la pulizia giornaliera. Mancano ben 500 unità e quelli che sono in servizio non possono sopperire a questa assurda situazione. Il tempo dello scaricabarile è finito occorrono fatti concreti e tangibili. Subito la nomina del direttore generale, nelle more del concorso, per poter supportare le scelte aziendali a partire da quelle organizzative. Il rimpasto della Giunta può attendere - conclude Tantillo - la città no".