Rifiuti, Lupo: "Regione non si limiti ad annunci ma faccia la propria parte"

“Ancora una volta il presidente del Consiglio Gentiloni sta dimostrando grande attenzione per la Sicilia, ma è indispensabile che il presidente Musumeci si assuma le proprie responsabilità e non tenti di riversare sul governo nazionale i problemi legati all’emergenza rifiuti ed all’emergenza idrica nell’isola”. Lo dice Giuseppe Lupo, presidente del gruppo Pd all’Ars, in merito all'incontro che si è tenuto oggi fra il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

“La Sicilia deve poter contare su una adeguata qualità dell’ambiente – aggiunge Lupo – anche per ridurre i fattori di rischio per la salute dei cittadini. Fino ad ora dal presidente Musumeci ci sono stati molti annunci e molti tentativi di scaricare le responsabilità su ‘altri’. Martedì all’Ars si discuterà la mozione presentata dal Pd sul tema dei rifiuti, insieme a quelle degli altri gruppi parlamentari: ci aspettiamo che in quell’occasione il governo regionale non si limiti ad altre dichiarazioni di facciata, ma esponga in maniera dettagliata le misure che intende adottare”.