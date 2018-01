Emergenza rifiuti, Aricò: "Lavoriamo a soluzione condivisa con i sindaci”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Condivido la preoccupazione espressa da 50 sindaci al presidente Musumeci relativamente al collasso del sistema dei rifiuti”. Lo afferma Alessandro Aricò, capogruppo all'Ars di #DiventeràBellissima, commentando il documento sottoscritto dai sindaci che si sono riuniti a San Cipirello.

“Stiamo facendo i conti con l'ennesimo risultato disastroso causato da anni di malgoverno Crocetta- aggiunge Aricò- Dalla mancata visione programmatica, all'assenza di un'impiantistica adeguata, dalla grave confusione normativa e legislativa alla commistione di interessi privati e criminali in un settore delicatissimo, come confermano le numerose indagini della magistratura. Il presidente Musumeci rappresenterà il governo dell’agire con chiarezza, trasparenza e ritrovato dialogo tra tutti i livelli istituzionali. Il collasso del comparto rifiuti è stata la prima inevitabile grana ereditata da questo governo regionale e il presidente sta cercando di affrontarla in maniera organica e ponderata. Il gruppo parlamentare di Diventerà Bellissima farà la propria parte per facilitare un percorso che porti il Parlamento assieme a Governo, Comuni e parti sociali ad una irrinunciabile soluzione condivisa e definitiva in un settore così delicato e importante per la salute e le tasche dei cittadini”.