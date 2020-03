Emergenza Coronavirus, appello per urgente approvazione del bilancio regionale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Queste Associazioni Datoriali - A.N.F.O.P., ASEF, Assofor, Cenfop, Feder Terziario Forma - in considerazione della drammatica situazione in cui la popolazione si ritrova a causa dell’emergenza sanitaria, esprimono grande preoccupazione per gli effetti economico finanziari che di fatto stanno già iniziando a ripercuotersi sugli Enti e le migliaia di lavoratori del settore della formazione professionale. Lo sblocco del bilancio regionale consentirebbe al settore, nonché alla Sicilia intera, di potere immettere risorse oggi quanto mai indispensabili per fronteggiare l’emergenza sanitaria e finanziaria. Ci appelliamo al senso di responsabilità istituzionale che contraddistingue la deputazione siciliana, affinché, anche tramite l’uso delle tecnologie di teleconferenza, il Parlamento possa approvare, con la massima urgenza che il periodo storico richiede, il bilancio e la finanziaria".