Almaviva, il Parlamento approva: “Stanziati 20 milioni per i call center”

Approvato nel decreto Milleproroghe l’emendamento che stanzia per il 2020 ben 20 milioni di euro come sostegno ‘tampone’ ai lavoratori delle imprese del settore dei call center. A darne notizia, con una nota i parlamentari nazionali del Movimenti 5 Stelle Davide Aiello, Roberta Alaimo, Valentina D’Orso, Filippo Perconti e Adriano Varrica firmatari dell’emendamento".

"Era nostro dovere - commentano i parlamentari - dare un segnale di attenzione, in attesa di soluzioni strutturali, ai lavoratori del comparto, come quelli di Almaviva, che da mesi vivono un futuro incerto. Al tavolo ministeriale, insieme alle parti interessate, - continuano i Cinquestelle - la contrattazione prosegue per definire il futuro del settore. Il M5S segue con la massima attenzione la crisi di Almaviva con l’obiettivo di tutelare i lavoratori, in sinergia con il Ministero del lavoro”.