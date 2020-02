Elisabetta Luparello nominata coordinatrice provinciale Lega giovani Palermo 

Elisabetta Luparello, 27enne studentessa di Giurisprudenza, è stata nominata coordinatrice provinciale della Lega giovani di Palermo e provincia. L'investirura è arrivata dal segretario nazionale della Lega giovani l'onorevole Luca Toccalini.

Avvicinatasi al nuovo corso della Lega di Matteo Salvini da un paio di anni, Luparello è da tempo apassionata di politica: in particolare, si è occupata di temi riguardanti i giovani e le fasce deboli, come disabili e anziani. "Ritengo che la Lega giovani sia una risorsa importantissima per il partito di Salvini, per il quale nutro grande stima personale e politica. Specialmente in una terra, come la Sicilia, che vede un esodo incontrollato e distruttivo di migliaia di giovani siciliani che sono costretti ad abbandonare questa terra".

Così si legge in un post sulla pagina Facebook di Elisabetta Luparello. "La politica - prosegue - deve dare proprio risposte ai nostri giovani, perché non solo la gente non vada più via, ma si possa parlare di immigrazione di ritorno, cioè di siciliani che tornino a casa, finalmente con un lavoro. Questo è il nostro obiettivo, questo è l'obiettivo di Lega giovani che è guidata da Luca Toccalini: un ragazzo semplice che siede in Parlamento, ma straordinario per la sue instancabili attivita legate alle problematiche dei giovani. Non posso non ringraziare anche Andrea Crippa, il vice segretario nazionale della Lega, il senatore Stefano Candiani, commissario della lega siciliana che con la sua esperienza e con il suo equilibrio è per noi una guida insostituibile. Giuseppe Miccichè coordinatore Lega giovani Sicilia Occidentale e tutti i ragazzi e i dirigenti di lega giovani Sicilia. Infine un ringraziamento particolare va ad Igor Gelarda, capogruppo della Lega Palermo, poiché è proprio Grazie a lui e alla sua continua attività sul territorio che ho conosciuto la Lega, e mi sono avvicinata a questa splendida famiglia".