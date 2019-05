Il giorno delle Europee, urne aperte fino alle 23: Mattarella a Palermo per votare

E' il giorno delle Elezioni Europee. I seggi sono aperti dalle 7 e fino alle ore 23. L'Italia deve eleggere 76 eurodeputati: il numero, con la decisione del Consiglio europeo 2018/937, è stato aumentato da 73 a 76 in conseguenza dell'annunciata Brexit. Soltanto 73 eletti si insedieranno subito mentre i restanti tre potranno farlo quando l'addio del Regno Unito all'Ue sarà giuridicamente effettivo.

Cinque le circoscrizioni elettorali per l'Italia: Italia nord-occidentale (20 seggi), Italia nord-orientale (15), Italia centrale (15), Italia meridionale (18), Italia insulare (8). Il sistema elettorale è proporzionale puro con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti. La soglia di sbarramento alle liste per partecipare al riparto dei seggi è del 4% dei voti validi ottenuti a livello nazionale. Possibile esprimere fino a un massimo di tre voti di preferenza, ma attenzione al genere.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha votato, poco dopo le 9.10, all'Istituto comprensivo Giovanni XXIII-Piazzi. La scuola si trova nei pressi della sua abitazione nel quartiere Libertà. Ai giornalisti e ai fotografi presenti ha solo fatto un cenno di saluto senza fermarsi. Subito dopo Mattarella ha fatto ritorno a casa. E oggi stesso tornerà a Roma per seguire dal Quirinale, come apprende l'Adnkronos, lo spoglio per le elezioni europee.

Ecco i candidati nella circoscrizione delle Isole, che comprende soltanto Sardegna e Sicilia. I seggi delle due isole eleggeranno 8 seggi del Parlamento europeo.

Elezioni europee 2019, candidati circoscrizione Isole: Fratelli d'Italia

GIORGIA MELONI 15/01/1977 ROMA

RAFFAELE STANCANELLI 30/06/1950 REGALBUTO (EN)

MARIA CAROLINA VARCHI 14/10/1983 PALERMO

GIOVANNI LUCA CANNATA 17/05/1979 SIRACUSA

MARIA FERNANDA GERVASI 10/12/1988 MESSINA

FRANCESCO RIZZO DETTO CICCIO 27/09/1974 ROMA

ANTONELLA ZEDDA 17/01/1976 CAGLIARI

FRANCESCO PAOLO SCARPINATO 06/11/1973 PALERMO

Elezioni europee 2019, candidati circoscrizione Isole: Partito Democratico

CATERINA CHINNICI 05/11/1954 PALERMO

PIETRO BARTOLO 10/02/1956 LAMPEDUSA E LINOSA (AG)

ANDREA SODDU 18/12/1974 NUORO

MICHELA GIUFFRIDA 12/01/1964 CATANIA

ATTILIO LICCIARDI 04/02/1961 USTICA (PA)

VIRGINIA PUZZOLO 26/01/1975 PISA

LEONARDO CIACCIO 22/08/1971 PALERMO

CARMELA SPICOLA DETTA MILA 24/08/1967 PALERMO

Elezioni europee 2019, candidati circoscrizione Isole: Popolo della Famiglia, Alternativa Popolare

NICOLA DI MATTEO 19/04/1972 POLLA (SA)

BARBARA FIGUS 25/11/1971 TORINO

SALVATORE ANELLO 18/07/1963 PALERMO

ELEONORA PAGANO 23/01/1962 PALERMO

GIOVAN BATTISTA MONTEMAGGIORE 02/02/1975 PALERMO

ELENA DI PIETRA 15/07/1984 ERICE (TP)

FABIO NALBONE 02/09/1967 CALTANISSETTA

MARIA DANIELA PAGLIETTI 01/05/1968 PORTO TORRES (SS)

Elezioni europee 2019, candidati circoscrizione Isole: Forza Nuova

ROBERTO FIORE 15/04/1959 ROMA

MARIA BORGIA 08/09/1972 SCICLI (RG)

ANTONINO CURRO’ DETTO NINO 17/02/1970 PALERMO

MONICA GRILLO 28/08/1976 CATANIA

PASQUALE ALBA 19/07/1966 FAVARA (AG)

ANTONINA IMPELLIZZERI 13/07/1979 PALERMO

AGATINO SAPIA 01/09/1954 ADRANO (CT)

ALESSIA AUGELLO 20/01/1977 ROMA

Elezioni europee 2019, candidati circoscrizione Isole: Forza Italia

SILVIO BERLUSCONI 29/09/1936 MILANO

GABRIELLA GIAMMANCO DETTA GIANMANCO, GIAMMARCO 13/06/1977 PALERMO

SALVATORE CICU 03/09/1957 PALERMO

GABRIELLA GRECO 20/02/1959 ARBOREA (OR)

FRANCESCO SAVERIO ROMANO DETTO SAVERIO 24/12/1964 PALERMO

DAFNE MUSOLINO 04/12/1974 MESSINA

GIUSEPPE MILAZZO 21/08/1977 PALERMO

GIORGIA IACOLINO 09/12/1991 AGRIGENTO

Elezioni europee 2019, candidati circoscrizione Isole: Lega Salvini Premier

MATTEO SALVINI 09/03/1973 MILANO

FRANCESCA DONATO 25/08/1969 ANCONA

ANGELO ATTAGUILE 12/05/1947 GRAMMICHELE (CT)

IGOR GELARDA DETTO IGOR 07/02/1974 PALERMO

MARIA CONCETTA HOPPS DETTA MARICO 23/02/1974 PALERMO

SONIA PILLI 03/04/1972 SASSARI

MASSIMILIANO PIU 31/10/1973 TORTOLI’ (NU)

ANNALISA TARDINO 30/04/1979 LICATA (AG)

Elezioni europee 2019, candidati circoscrizione Isole: Partito Pirata

STEFANIA CALCAGNO 08/08/1970 GENOVA

LUIGI DI LIBERTO 24/05/1952 TORINO

CRISTINA DIANA BARGU 26/01/1994 BACAU (ROMANIA)

PAUL STEPHEN BORILE 16/02/1964 DEARBORN (USA)

SARA BONANNO 06/10/1964 BRESCIA

ROSARIA CUOMO 07/10/1982 VICO EQUENSE (NA)

EMMANUELE SOMMA 10/10/1968 AVELLINO

Elezioni europee 2019, candidati circoscrizione Isole: Movimento 5 Stelle

ALESSANDRA TODDE 06/02/1969 NUORO

IGNAZIO CORRAO 14/01/1984 ROMA

DINO RICCARDO MARIA GIARRUSSO DETTO IENA 11/09/1974 CATANIA

FLAVIA DI PIETRO 06/05/1987 SIRACUSA

MATILDE MONTAUDO 05/02/1972 CATANIA

DONATO FORCILLO 16/03/1987 SASSARI

ANTONIO BRUNETTO 11/05/1987 MESSINA

GIUSEPPINA ANTONELLA CORRADO 06/02/1972 SOMMATINO (CL)

Elezioni europee 2019, candidati circoscrizione Isole: +Europa, Italia in Comune, Partito Democratico Europeo Pde

FABRIZIO FERRANDELLI 15/09/1980 PALERMO

PIETRINA PUTZOLU 23/01/1965 MILIS (OR)

STEFANIA FICANI 30/01/1978 PALERMO

GIUSEPPE SANO’ 19/09/1977 MESSINA

SILVJA MANZI 24/07/1973 FOGGIA

MARCO DE ANDREIS 14/02/1955 ROMA

MARIA SAELI 29/04/1988 PALERMO

ELIA TORRISI 24/03/1994 CATANIA

Elezioni europee 2019, candidati circoscrizione Isole: Europa Verde

NADIA SPALLITTA 26/09/1961 AGRIGENTO

EGIDIO TRAINITO 21/11/1947 PADOVA

RAFFAELLA SPADARO 06/12/1966 MESSINA

CLAUDIO TORRISI 02/07/1944 CATANIA

ELVIRA MARIA VERNENGO DETTA DRAGONIA 27/09/1968 PALERMO

FILIPPO OCCHIPINTI 25/05/1966 PALERMO

ILARIA FAGOTTO 30/03/1964 SIRACUSA

GIUSEPPE CUSCHERA 08/04/1960 FRAMERIES (BELGIO)

Elezioni europee 2019, candidati circoscrizione Isole: Popolari per l'Italia

BARBARA BARTOLOTTI 28/08/1974 PALERMO

LUIGI BARBERA 22/02/1974 MESSINA

ROBERTA ISGRO’ 29/09/1991 BARCELLONA P.G. (ME)

FRANCESCO CASULA 27/02/1964 ROMA

VALENTINA VALENTI 05/08/1970 ROMA

FRANCESCO FAZIO 16/12/1958 MESSINA

FEDERICA NARDO 01/07/1992 AVOLA (SR)

LIVIO LUCA’ TROMBETTA 23/02/1949 MESSINA

Elezioni europee 2019, candidati circoscrizione Isole: 'La Sinistra' Rifondazione Comunista, Sinistra Europea, Sinistra Italiana

CORRADINO MINEO 01/01/1950 PARTANNA (TP)

VERA PEGNA 03/08/1934 ALESSANDRIA D’EGITTO (EGITTO)

ABDELKARIM HANNACHI DETTO KARIM, CARIM 24/04/1953 NEFTA (TUNISIA)

ANNA BONFORTE 14/04/1970 CATANIA

MATTEO DOMENICO IANNITTI DETTO MATTEO 08/12/1988 CATANIA

GIOVANNA COSENZA 18/07/1968 PIAZZA ARMERINA (EN)

OMAR TOCCO 30/08/1978 IGLESIAS

MARIA CRISTINA IBBA 22/02/1960 CAGLIARI

Elezioni europee 2019, candidati circoscrizione Isole: Partito Comunista

MARCO RIZZO 12/10/1959 TORINO

LAURA BERGAMINI 14/05/1960 PARMA

ALBERTO LOMBARDO 22/04/1958 CALTANISSETTA

SILVIA STEFANI 21/07/1963 GENOVA

GIUSEPPE SALVATORE DONEDDU 15/03/1944 SASSARI

GIOVANNINA BASTONE 12/01/1960 CARFIZZI (KR)

CALOGERO BAVETTA 02/01/1988 RIBERA (AG)

ELEONORA D’ANTONI 24/03/1957 ROMA

Elezioni europee 2019, candidati circoscrizione Isole: Partito Animalista

CRISTIANO CERIELLO 04/07/1974 NAPOLI

ANNA TONIA RAVICINI 10/05/1966 BOUSSU’ (BELGIO)

ENRICO RIZZI 01/12/1989 ERICE (TP)

CARMELO CARLO CALLEGARI 28/10/1961 STALETTI (CZ)

ANNUNZIATA BRUNO 29/05/1967 NOCERA INFERIORE (SA)

ISABELLA CAMPANA 02/04/1982 CARIATI (CS)

ALBERTO MUSACCHIO 13/01/1961 CUNEO

Elezioni europee 2019, candidati circoscrizione Isole: CasaPound Italia, Destre unite

SIMONE DI STEFANO 12/08/1976 ROMA

ROSAMARIA VOLCAN DETTA EMANUELA 06/01/1969 ACIREALE (CT)

FRANCESCA CARIA 02/09/1984 CARBONIA

GIUSY MORELLO 08/07/1974 PALERMO

GIULIANA PINNA 14/11/1975 CAGLIARI

PIERLUIGI REALE 06/04/1963 CATANIA

VITTORIO SUSINNO 22/03/1992 PALERMO

LUCA VIRDIS 07/08/1974 IGLESIAS