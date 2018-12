Saverio Romano pronto a prendere il posto di Orlando: "Mi candido come sindaco"

Saverio Romano, leader di Cantiere popolare, sarebbe pronto a candidarsi come sindaco di Palermo. Ad annunciarlo all'Italpress è Romano stesso: "Ho già indicato ai miei elettori, in un incontro svoltosi a novembre a Cefalù, questa nuova prospettiva politica, dove io mi immagino di fare il sindaco di Palermo". Un progetto che pare abbia già incassato il benestare di Silvio Berlusconi.

Nel corso di un incontro con gli elettori al Teatro Savio, il coordinatore regionale di Forza Italia e presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè questa mattina ha detto: "Il prossimo candidato a sindaco di Palermo sarà di Forza Italia. Non so se sarò io, Giulio Tantillo o Giuseppe Milazzo o un altro, ma sarà di Forza Italia”. Il leader di Cantiere popolare commenta: "Non voglio entrare nel merito della possibile candidatura di Tantillo ma certo è che se la prospettiva politica dovesse concretizzarsi come mi auguro a gennaio, e comunque prima delle Europee, le candidature dovranno essere concordate in maniera collegiale. Le scelte dovranno farsi insieme. Se il progetto politico non dovesse concretizzarsi, a questo punto ogni partito è libero di candidare chi vuole".

Romano parla anche delle prossime elezioni europee chiarendo che non intende correre in prima persona: "Personalmente non sono interessato a una candidatura alle Europee. Verrà dato corpo a un movimento alternativo ai populisti che abbia come obiettivo quello di migliorare l'Europa e non lasciarla. Un cammino che ha mosso i primi passi il 24 novembre a Cefalù e che si realizzerà con il pieno sostegno di Berlusconi".