Elezioni 2018, risultati Camera deputati: a Bagheria exploit di Casa

Era al battesimo di fuoco e ha vinto. Vittoria Casa (Movimento 5 Stelle) supera la militante di destra Marchi Carolina Varchi. Nella corsa alla Camera dei deputati nel collegio Bagheria-Termini Imerese-Madonie-Cefalù è invece terzo Franco Vasta, candidato del centrosinistra. Vittoria Casa vince con il 43% dei voti. Segue Varchi: la candidata del centrodestra, di professione avvocato (vicepresidente nazionale di Giovane Italia, ha aderito a Fratelli d'Italia) ha ottenuto il 38%. Poi Vasta: l'ex sindaco di Campofelice di Roccella si ferma al 12%.

Seguono Rosa La Plena (Liberi e Uguali), Luigi Benvenuto (Il popolo della famiglia), Mario Minarda (Potere al popolo), Lidia Renna (Italia agli italiani), Giada Maria Di Bella (Casapound) e Alessandro D'Alessandro (Partito comunista).

"Grazie ai quasi 10 mila bagheresi - commenta il sindaco di Bagheria, Patrizio Cinque - che ci hanno voluto dare, ancora una volta, fiducia. In totale circa 50 mila cittadini hanno permesso di portare questa Vittoria a Casa nel collegio uninominale di Bagheria. E di Vittoria Casa non possiamo che essere onorati, con Caterina Licatini e Piera Aiello ci rappresenterà alla Camera Dei Deputati. Un abbraccio forte agli altri cittadini che da oggi saranno nostri portavoce al parlamento: Cinzia, Antonella, Antonio, Giuseppe, Francesco e speriamo anche Davide. Con una voce in Parlamento il progetto continua più forte che mai".