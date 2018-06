Elezioni comunali a Vicari, sindaco da record: per Antonio Miceli il 94% dei voti

Un sindaco da record. A Vicari Antonio Miceli prende il 94,2% dei voti (1.478 in totale): quasi un plebiscito. Sbaragliata la concorrenza di Giuseppe Bongiorno: per lui soltanto 90 preferenze.

"Grazie di cuore per la importante fiducia che mi avete espresso. Per me essere il vostro sindaco rappresenta, unitamente alla mia famiglia, quanto di meglio ci sia nella mia vita" ha detto a caldo Miceli, sostenuto dalla lista Uniti con passione. Per Bongiorno (Legalità e trasparenza) una sconfitta senza se e senza ma.