Elezioni comunali a Torretta, Salvo Gambino riconfermato sindaco

Riconferma per Salvo Gambino al Comune di Torretta. Il sindaco uscente, sostenuto dalla lista Avanti insieme - Identità e futuro, ha ottenuto 941 voti (39,72%), battendo gli altri tre candidati in lizza. Nell'ordine: Rosario Candela (Leali per Torretta), 665 voti (28,07%); Rosa Maria Schiavo (Torretta nel cuore), 649 voti (27,40%) e Gianni Mannino (Torretta Libera), 114 voti (4,81%).