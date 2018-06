Elezioni comunali a Roccapalumba, Rosamaria Giordano eletta sindaco

Roccapalumba si tinge di rosa. Rosamaria Giordano è stata eletta sindaco. La candidata, sostenuta dalla lista Svolta Comune - Il paese che vorrei, ha avuto la meglio su Raffaele De Vincenzi. Il risultato delle urne premia Giordano con 852 voti (51,42%). De Vincenzi (Uniti per cambiare), in passato già sindaco, fallisce la rielezione: per lui 805 preferenze (48,58%).