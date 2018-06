Elezioni comunali a Partinico, De Luca nuovo sindaco: trionfo al ballottaggio

Maurizio De Luca è il nuovo sindaco di Partinico. Sostenuto da Forza Italia, Udc, civiche, De Luca ha ottenuto al ballottaggio il 65,04% dei voti, battendo l'ex deputato Pietro Rao, vicino alla Lega, che si ferma al 34,97%. Il nuovo primo cittadino ha esultato su Facebook una volta appresa la notizia della vittoria: "Riprendiamoci la dignità e costruiamo una nuova città: pietra dopo pietra, giorno dopo giorno. Grazie Partinico!".

Docente e architetto di 47 anni, De Luca ha totalizzato, sulle 30 sezioni scrutinate, 8.346 preferenze contro le 4.487 del secondo. Per la sfida per la poltrona di primo cittadino fino a due settimane fa, il giorno delle elezioni, a sfidarsi erano in 8. In quella tornata De Luca aveva ottenuto il 24,29% dei voti, mentre Pietro Rao il 20,15%. Entrambi si erano piazzati davanti al candidato del Movimento 5 Stelle Gaetano Costanzo (17,02%).