Elezioni comunali a Cerda, Salvatore Geraci eletto sindaco

A Cerda nella sfida a tre per la poltrona di sindaco vince Salvatore Geraci. Il neo-primo cittadino - sostenuto dalla lista Salvatore Geraci sindaco - ha ottenuto 1.367 voti (41,59%). Non è andato oltre i 985 voti (29,97%) Mario Cappadonia (Cappadonia sindaco); ultimo Salvatore Cicero (Insieme per Cerda) che di preferenze ne ha totalizzate 935 (28,44%).