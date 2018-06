Rao incontra gli operai Ato, rientra la crisi rifiuti a Partinico: “Riparte la raccolta"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Mentre Partinico si prepara al voto del 24 Giugno al chiuso delle stanze, Pietro Rao continua incessantemente ad affrontare i problemi della cittadina e lo fa con spirito di dedizione e impegno encomiabili. E’ di qualche ora fa – infatti – la notizia che si potrà andare al voto senza avere i sacchi della spazzatura fin dentro ai seggi elettorali, merito di un intenso lavoro di diplomazia tra il candidato Pietro Rao e gli operai dell’Ato. L’ex Deputato, oggi candidato Sindaco di Partinico, ha saputo guadagnarsi la fiducia dei lavoratori che da giorni avevano incrociato le braccia a seguito delle poche garanzie offerte dal Comune di Partinico. Nell’incontro Rao ha saputo parlare agli operai, rassicurandoli circa il via libera del tribunale in merito ai nodi di carattere tecnico che impedivano al Comune di Partinico di poter onorare le spettanze in materia di smaltimento dei rifiuti. Un grande risultato per tutta Partinico e che vede l’entusiasmo dello stesso Rao: «E’ una grande vittoria per l’intera città, gli operai ci hanno dato fiducia e ripuliranno tutto il territorio che in questo momento è sommerso dai rifiuti, non posso che essere felice! Questo è il primo segno di una credibilità politica condotta con azioni concrete ed è oltremodo la vittoria dei cittadini e dei lavoratori che porterà al rientro dell’emergenza rifiuti, ridare alla gente di Partinico una boccata d’ossigeno con la rimozione di tonnellate e tonnellate di rifiuti è - a mio avviso - un successo importantissimo». Da giorni la città di Partinico si trova letteralmente sommersa dall’immondizia, tante le denunce e le segnalazioni su social e giornali ad opera dei cittadini, il candidato Rao incassa - dunque – un punto di vitale importanza per la cittadinanza ed un ulteriore attestato di stima da quei cittadini che ormai disillusi dalla politica locale che tornano a sperare in una soluzione definitiva al problema della raccolta proprio nei giorni in cui è stata recapitata la cartella della tassa sui rifiuti solidi urbani.