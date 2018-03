Elezioni politiche 2018, tessera elettorale smarrita? Ecco come ottenere il duplicato

Urne aperte domenica per il rinnovo di Camera e Senato. Si vota dalle 7 alle 23. Gli elettori, per poter esercitare il diritto di voto presso gli uffici elettorali di sezione nelle cui liste risultano iscritti, dovranno esibire un documento di riconoscimento valido e la tessera elettorale. Il Comune ha disposto l'apertura straordinaria delle postazioni decentrate per il rilascio delle tessere elettorali o delle carte d'identità.

Questi gli orari:

venerdì 2 8.30-18;

sabato 3 9-18;

domenica 4 7-23

Le postazioni:

Ufficio elettorato (piazza Giulio Cesare, 52);

Ufficio anagrafe (viale Lazio,119/A)

Postazione Piazza Marina (piazza Marina 47);

Postazione Brancaccio - II CIRCOSCRIZIONE (via San Ciro 15);

Postazione Padre Spoto (via Spoto 17);

Postazione Capinere (via Capinere 2);

Postazione Mezzomonreale (viale Regione Siciliana 95);

Postazione Tricomi (via Tricomi 14/A-B);

Postazione Uditore (via Adua 22);

Postazione Noce-Malaspina (via Bevignani 74);

Postazione Resuttana (via Monte San Calogero 28);

Postazione Pallavicino (via E. Duse 31);

Postazione Tommaso Natale (via Sferracavallo 146/B);

Postazione Montepellegrino (via E. Fileti 15).