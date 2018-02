Elezioni politiche 2018, Vasta (Pd): “Mia candidatura riconoscimento per il territorio”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"La mia candidatura è un riconoscimento per il territorio”, ha puntualizzato Francesco Vasta nel suo sentito appello agli elettori durante l'apertura della propria campagna elettorale dei candidati del centrosinistra nei collegi uninominali di Camera e Senato. Francesco Vasta, classe '61, già per sette anni sindaco di Campofelice di Roccella è candidato per il centrosinistra alla Camera, colegio uninominale 5 (Bagheria-Termini Imerese-Madonie-Cefalù). Candidato al Senato per il centrosinistra al collegio uninominale Palermo Settecannoli-Bagheria-Termini Imerese-Cefalù Mario Cicero, attuale sindaco di Castelbuono. La manifestazione si è conclusa con l'abbraccio dei tanti cittadini intervenuti per sostenere gli unici due uomini rappresentativi del territorio alle prossime elezioni politiche.