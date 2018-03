Elezioni, Scoma (Fi): "Risultato siciliano conferma ottimo lavoro Miccichè"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Tutti quelli che hanno tentato di addossare al coordinatore di Forza Italia, Gianfranco Miccichè, la perdita dei collegi uninominali, farebbero bene a verificare il risultato elettorale di Forza Italia che in pochi mesi, dalle elezioni regionali, ha incrementato i consensi dal 14% al 21% piazzandosi al primo posto fra le regioni italiane e ben oltre la media nazionale. Un risultato, visto l'andamento nazionale, che certifica l'ottimo lavoro che Miccichè sta facendo in Sicilia". Lo dice Francesco Scoma, vicecoordinatore degli azzurri in Sicilia.