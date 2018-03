Elezioni 2018, Crocetta: "Il Pd sia disponibile a supportare un governo a guida M5S" 

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Renzi ha avuto quello che merita, causando, in prima persona, una sconfitta che lui ed i suoi fedelissimi non riuscivano ad immaginare, poiché completamente distanti dalla società. Renzi voleva i voti a favore di un partito di sinistra, attraverso politiche di destra, candidando uomini di destra, impresentabili e cortigiani. Un Renzi zitto e persino compiacente rispetto a propri candidati abili a prendere i voti con le "fritturine"'di pesce. Un Renzi che non si è indignato neppure di fronte ad episodi di grave condizionamento del voto che hanno coinvolto alcun candidati Pd, nel corso di questa campagna elettorale. Risultati che avevo previsto, come sanno bene i tanti giornalisti ai quali li avevo comunicati nei giorni scorsi, sia a livello nazionale che regionale. Il voto ha sconfitto il Renzusconismo ed è ora che il Pd ne prenda atto.