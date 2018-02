Elezioni politiche, "sfida" palermitana per Di Battista e Renzi

Uno ha scelto Corleone l'altro Palermo, ma la data è la stessa: mercoledì 21 febbraio. In vista delle elezioni del prossimo 4 marzo i leader politici portano avanti i loro tour per lo Stivale. Alessandro Di Battista del Movimento 5 Stelle e il leader del Pd Matteo Renzi saranno in Sicilia nella stessa giornata. Una sorta di "sfida" a distanza. Se il pentastellato sarà alle 18 in piazza Falcone e Borsellino, il segretario democratico sarò invece alle 19 al teatro Al Massimo. Entrambi arriveranno a Palermo dopo avere fatto tappa a Messina.