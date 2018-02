“Un caffè con Maria Elena”, la Boschi a Palermo parla di pari opportunità

Da domani fino a domenica Maria Elena Boschi sarà in Sicilia. "Un programma con tante tappe per ascoltare, per fare squadra. Avanti, insieme!”. Così su Facebook Davide Faraone annuncia la presenza a Palermo del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dal 16 al 18 febbraio.

Si inizia domani alle ore 16:30, a Palermo, da “Quarto Tempo” in via Bara all’Olivella 67, con l’iniziativa “Un caffè con Maria Elena” organizzato dalle associazioni Emily Palermo e “Quarto Tempo” per discutere di “Pari Opportunità femminili e imprenditoria giovanile. Cose fatte e cose da fare”. Alle 19 invece l'ex ministro si recherà a Marsala per partecipare ad un incontro elettorale con i candidati del Pd, in via dei Mille 68.

Sabato, alle 10,30 a Palermo, sarà presente alla manifestazione “Vota la squadra” organizzata da Leoluca Orlando e Fabio Giambrone al Teatro Santa Cecilia, in via Piccola del Teatro S. Cecilia. Alle 19 si sposterà a Roccalumera (Messina), al Palace Hotel, via Lungomare Cristoforo Colombo, per partecipare ad un incontro elettorale del Pd. Infine, domenica 18 febbraio, tappa a Ragusa dove parteciperà a una manifestazione elettorale del Pd al Centro Studi Rossitto, in via Ettore Majorana.