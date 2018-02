Elezioni, Rizzo a Palermo: "Ridiamo dignità ai precari e ai disoccupati"

Giornata palermitana per il segretario nazionale del Pc e candidato premier Marco Rizzo, in città per la presentazione del programma. Al centro della proposta comunista i diritti dei lavoratori e delle classi popolari, salario minimo, riduzione delle tasse sui redditi da lavoro, rottura con l’Unione europea e Nato. Dal Pc una dura critica al Pd di Renzi, accusato di aver tradito gli interessi dei lavoratori.

"In pochi anni il Pci è diventato il Pd di Renzi - ha detto Rizzo - . Da questa sala lanciamo un messaggio al nostro popolo, a chi ha smesso di votare perché disilluso: è ora di ricostruire un forte partito comunista, è ora di alzare la testa e organizzarsi. Questa è l’unica soluzione. Ci candidiamo con un programma di lotta e di rottura con questo sistema - ha aggiunto - . Uscire dall’Unione europea e dalla Nato, ripudiare il debito pubblico. Nazionalizzare i settori produttivi strategici e tutto il settore bancario, espropriare senza indennizzo i grandi patrimoni. Espropriare gli immobili di banche e gruppi immobiliari per dare una casa a ogni famiglia in emergenza abitativa. Abolire tutte le misure antipopolari votate in questi anni, ridare diritti e dignità ai lavoratori, ai disoccupati, ai pensionati, ai giovani precari".