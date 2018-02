Elezioni, Luigi Di Maio torna a Palermo: "Tappa importantissima"

Ultime battute per la campagna elettorale in vista delle elezioni del prossimo 4 marzo. Il candidato premier del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio sarà a Palermo lunedì. L'appuntamento è alle 19 al Teatro Biondo e rientra nell'ambito del "Rally per l'Italia", attraverso il quale il già vicepresidente della Camera sta illustrando il programma dell'eventuale governo a 5 Stelle.

"Abbiamo percorso più di 20 mila km, toccato tutte le regioni d'Italia - sottolinea Luigi Di Maio - abbiamo incontrato migliaia di cittadini, centinaia di imprese e associazioni di categoria. Vi ho raccontato attraverso i social passo passo ogni tappa del Rally. Ci siamo visti di persona, mi avete abbracciato, incoraggiato, supportato ed è stata un'esperienza indimenticabile. La tappa di Palermo, importantissima per noi, rappresenta il preludio del gran finale che che ci porterà dritti a domenica 4 marzo, il giorno in cui tutti insieme potremo cambiare le sorti di questo Paese".