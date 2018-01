Elezioni, con Grasso sindacalisti ed ex consiglieri comunali: i candidati di Liberi e Uguali

Ieri la presentazione alla stampa, con il leader Pietro Grasso tornato nella sua Palermo per dare il via alla campagna elettorale, oggi la presentazione dei nomi in tribunale. Sono state depositate oggi pomeriggio le liste dei candidati di Liberi e Uguali per i 19 collegi uninominali della Camera, i 9 collegi uninominali del Senato, i sei collegi delle circoscrizioni proporzionali della Camera e i 2 collegi delle circoscrizioni proporzionali del Senato in Sicilia.

Grasso è candidato per il Senato nel collegio uninominale di Palermo centro e nella circoscrizione proporzionale della Sicilia occidentale. L’ex segretario nazionale della Cgil ed ex segretario del Pd Guglielmo Epifani è invece candidato per la Camera nei tre collegi proporzionali della circoscrizione della Sicilia orientale. Candidato alla Camera, nel collegio uninominale di Palermo 1 e nei collegi proporzionali di Palermo e di Bagheria, il vicepresidente della commissione Esteri della Camera Erasmo Palazzotto. L’ex deputata regionale del Pd Mariella Maggio è candidata al Senato nel collegio uninominale di Marsala e nel circoscrizione proporzionale della Sicilia occidentale. Candidati anche tre ex consiglieri comunali di Palermo: per la Camera, Antonella Monastra (collegio uninominale Palermo 2) e Filippo Occhipinti (collegio uninominale Palermo 3); per il Senato, Nadia Spallitta (collegio uninominale Palermo-Bagheria)