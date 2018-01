Elezioni, big del partito e nomi celebri in campo per la Lega Nord

Matteo Salvini, Alessandro Pagano, Angelo Attaguile e la nota penalista Giulia Bongiorno. La Lega si prepara così ad affrontare la sfida delle elezioni politiche e in Sicilia punta su nomi di peso. Il segretario nazionale è capolista nel collegio plurinominale della Sicilia orientale per il Senato, seguito da Antonella Faggi, Angelo Attaguile e Angela Damigella. Sempre per Palazzo Madama, a guidare la lista nel collegio plurinominale per la Sicilia occidentale sarà invece l'avvocato Giulia Bongiorno, seguita da Santo D'Alcamo, Patrizia Battello e Gioacchino Picone.

Scende in campo in prima persona il deputato uscente e coordinatore della Lega per la Sicilia occidentale Alessandro Pagano che si candida come capolista al plurinominale alla Camera nel collegio di Palermo città e nel collegio di Sicilia3. Dietro di lui l'ingegnere aerospaziale Anna Sciangula. Sempre alla Camera capolista nel collegio Sicilia 2 è Sabina Bonelli, espressione del movimento di Storace e Alemanno.