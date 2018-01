Elezioni, Giammanco “Sicilia avrà ruolo decisivo"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Dopo anni caratterizzati da un totale immobilismo del Pd, il centrodestra può finalmente tornare a governare. La Sicilia avrà un ruolo decisivo per il buon esito di questa campagna elettorale, per questo sento ancora più forte la responsabilità di rappresentare Forza Italia nella mia Regione, come candidata capolista al Senato". Lo dice Gabriella Giammanco, deputato e portavoce in Sicilia di Forza Italia.

"Un grazie di cuore per avermi rinnovato la sua fiducia e dato quest’onore - aggiunge - al presidente Silvio Berlusconi. Ringrazio, inoltre, il nostro commissario regionale Gianfranco Miccichè, che ha elaborato le liste con grande impegno. In questi anni abbiamo lavorato intensamente raggiungendo importanti risultati elettorali: dalle amministrative alle regionali. Traguardi centrati grazie alla competenza dei nostri candidati e alla passione dei tantissimi sostenitori e militanti di Forza Italia sul territorio, vero valore aggiunto del nostro partito. C’è ancora molto da fare ma le elezioni del 4 marzo saranno fondamentali per risollevare il nostro Paese”.