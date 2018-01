Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Caos liste centrodestra, si fa spazio l'ipotesi della candidatura di un giovane in uno dei colleggi plurinominali della Sicilia. Iniziata con la provocazione delle Primarie Social dei giovani del centrodestra, la pressione sui leader della coalizione si è fatta sempre più forte, al punto da far pensare ad un cambiamento in extremis. Per il momento dalle sedi dei partiti non trapela nessuna indiscrezione, ma sui social cresce il numero di sostenitori che chiede un segnale forte di cambiamento. Un movimento d'opinione nato in pochi giorni e che sta coinvolgendo migliaia di persone in tutta Italia e la voce sarebbe arrivata anche a Roma ed Arcore, saranno ore calde di trattative. Tra i papabili, in rampa di lancio il giovane palermitano Domenico Bonanno, vincitore delle Primarie Social e leader del coordinamento nazionale "Giovani speranze del centrodestra".