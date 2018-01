Elezioni politiche, tutti i candidati a Palermo e provincia per Camera e Senato

Il prossimo 4 marzo si vota per il rinnovo di Camera e Senato. Urne aperte della 7 alle 23. Le politiche segnano il debutto di Liberi e Uguali, formazione politica guidata dal presidente del Senato Pietro Grasso, che concorre a Palermo per Palazzo Madama. Ci sono però anche politici di vecchio corso, come l'ex presidente del Senato Renato Schifani, il parlamentare uscente Francesco Scoma (entrambi in Fi) e Alessandro Pagano. Quest'ultimo è candidato per la Lega Nord, che per conquistare i palermitani schiera l'avvocato penalista Giulia Bongiorno. Per il Movimento 5 Stelle in campo ci sono anche la testimone di giustizia Piera Aiello e il direttore sanitario dell'ospedale Civico, ma anche le deputate uscenti Giulia Grillo e Azzurra Cancelleri.

Si vota con il Rosatellum. I candidati concorrono in un sistema misto: l’assegnazione di 232 seggi alla Camera e di 116 seggi al Senato è effettuata in collegi uninominali, in cui è proclamato eletto il candidato più votato. L’assegnazione dei restanti seggi delle circoscrizioni del territorio nazionale (386 e 193, rispettivamente per la Camera e per il Senato) avviene con metodo proporzionale in collegi plurinominali in cui sono proclamati eletti i candidati della lista del collegio plurinominale secondo l’ordine di presentazione, nel limite dei seggi cui la lista abbia diritto.

Elezioni 2018

