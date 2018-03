Elezioni politiche 2018, alle 12 affluenza a Palermo del 15%

Alle 12 a Palermo sono stati 79.736 gli elettori che si sono recati alle urne per le elezioni politiche, pari al 15,05% degli aventi diritto. Il dato (riferito alla Camera ndr.) è reso noto dal Comune. Nel 2013, allo stesso orario, l'affluenza era stata del 12,35%. A livello nazionale l'affluenza è superiore al 19%.

L'avvio delle procedure di voto, in diversi seggi, è stato segnato da ritardi e polemiche per la distribuzione delle nuove schede, ristampate a causa di un errore.

In città gli aventi diritto al voto sono 529.640 per la Camera e 478.976 per il Senato. Per 2.193 ragazzi - 1.115 maschi e 1078 femmine - è la prima volta alle urne.