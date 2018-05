Giunta "rosa" ed entusiasmo tra la gente, Motisi lancia il suo programma per Partinico

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Decoro, sicurezza, pulizia, sviluppo: sono i quattro punti principali del programma di Maria Grazia Motisi, unica donna tra gli otto candidati sindaco di Partinico, in un progetto che vanta già un piccolo record: dei tre assessori designati due sono donne, Rosy Guida e Mariantonietta Greco, che al momento andrebbero a formare la giunta più rosa del momento. Altro assessore designato è Salvatore Rappa, uno dei 72 candidati al Consiglio comunale di Partinico. L’intera squadra di candidati sarà presentata martedì prossimo alle 19,30 al White Cafè (ex Chez Martin).

Un Comune col bilancio in profondo rosso, problemi nel settore dei rifiuti, impianti sportivi distrutti, economia al collasso: questa è la Partinico che si presenta alla vigilia delle elezioni. "Non mi arrendo mai, questo è certo - dice Maria Grazia Motisi, da sempre impegnata nel volontariato - partiamo da una situazione finanziaria che non lascia alcun margine di manovra. Ma siamo tutti partinicesi, liberi, senza interessi, per cui possiamo assicurare la cittadinanza che ci spenderemo in prima linea per garantire la sicurezza ripristinando la videosorveglianza e ripulendo la città con una maxi operazione straordinaria. Una volta risistemata Partinico, ci adopereremo per garantire l’ordinarietà. Partinico deve tornare una città normale, è l'obiettivo in questa prima fase".

Lo sviluppo del territorio resta la scommessa principale: come risollevare l’economia di una città che sembra essersi lentamente spenta? "Prima di tutto riportando l’entusiasmo tra la gente - risponde Motisi -. Domenica scorsa abbiamo riempito il centro e corso dei Mille come non succedeva da tempo e i commercianti hanno capito cosa sta accadendo. Basta poco per animare la vita sociale e culturale partinicese, ma abbiamo in cantiere una serie di iniziative per risvegliare la città, per dare una scossa. Non dimentichiamo la posizione geografica di Partinico, che in collaborazione coi Comuni costieri può offrire delle alternative ai turisti che soggiornano nel Golfo di Castellammare ampliando l’offerta culturale ed enogastronomica del territorio, consentendo lo sviluppo di aziende della ristorazione, piccole strutture ricettive o imprese dell’indotto come il noleggio auto. Di certo noi saremo in grado di realizzare tutto quello di cui stiamo parlando, siamo liberi, siamo impegnati in prima persona, intorno a noi c'è un fiume di gente, e questo ci sta spingendo al risultato finale".