Europee, Prestigiacomo: "Forza Italia resta movimento imprescindibile per il Paese"

“Il nostro presidente Silvio Berlusconi andrà in Europa sostenuto dagli italiani con un risultato straordinario di consensi. Forza Italia resta movimento imprescindibile per il nostro Paese che ha chiaramente manifestato la volontà di un governo di “centrodestra”. In Sicilia siamo soddisfatti per l’obiettivo raggiunto in cui Forza Italia in una campagna elettorale difficile come questa ha raccolto rilevanti risultati il cui merito va all’on. Micciché oltre che ai singoli candidati. Complimenti al nostro candidato eletto Giuseppe Milazzo e ci auguriamo, al contempo, che possa scattare anche il secondo seggio per Saverio Romano che non ha risparmiato energie dando un contributo essenziale per la buona riuscita del nostro partito nell’Isola e un grazie sincero a tutti gli altri candidati determinanti per il successo della lista”. Così, in una nota, Stefania Prestigiacomo, deputata di Forza Italia.