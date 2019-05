Elezioni europee 2019: sorteggiati gli scrutatori, l'elenco completo

Pubblicati gli elenchi degli scrutatori sorteggiati per le elezioni Europee che si terranno il prossimo 26 maggio e con le quali saranno scelti i deputati che rappresenteranno i paesi membri dell'Ue all'interno dell'Europarlamento di Bruxelles. Online anche i nomi degli scrutatori supplenti sorteggiati e suddivisi per circoscrizione: verranno convocati direttamente dall'Ufficio elettorato con notifica di nomina in caso di rinuncia da parte degli scrutatori titolari.

L'elenco degli scrutatori sorteggiati