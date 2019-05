Partiti verso le elezioni europee, a Palermo arriva Emma Bonino

A una settimana dalle elezioni europee del 26 maggio, arriva a Palermo Emma Bonino, storica leader dei Radicali, ex ministro degli Esteri, fondatrice di +Europa. L'appuntamento è per domani alle 11 al Teatro Orione di via Don Orione 5.

All'incontro, organizzato in collaborazione con il consigliere Giulio Cusumano, presidente dei Comitati Civici, e con l'avvocato Leonardo Canto, interverrà Fabrizio Ferrandelli capolista, coordinatore regionale di +Europa e della campagna per le europee in Sicilia e Sardegna e gli altri candidati della circoscrizione insulare.

Emma Bonino che, come annunciato dal segretario di +Europa Benedetto Della Vedova, figura tra i candidati alla successione di Jean-Claude Juncker alla guida della Commissione europea, non ha nascosto che ogni speranza di crescita in termini elettorali per +Europa è affidata al riscontro siciliano e sardo e che bisognerà battersi perché la Commissione Europea abbia un commissario dedicato al Mediterraneo.

“C'è chi parla alla pancia del Paese, puntando sulle reazioni istintive della gente, che siano di affidamento o di paura. Noi di +Europa parliamo di diritti- spiega Ferrandelli - Sicilia e Sardegna meritano persone serie, capaci di rappresentarle e far sentire la loro voce in Europa”.