Elezioni in provincia: "Ottimo risultato dei candidati di 'DiventeràBellissima', a Partinico prima lista della coalizione"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"In queste Amministrative nella provincia di Palermo i candidati di 'DiventeràBellissima' hanno ottenuto ottimi risultati. A Partinico- l'unico Comune dove si è votato con il sistema proporzionale- la nostra lista è la prima della coalizione con il 10 per cento e il nostro candidato sindaco Maurizio De Luca va al ballottaggio pure lui da primo classificato. Anche negli altri Comuni palermitani i candidati in quota “DiventeràBellissima” presenti in alcune liste civiche hanno ottenuto un buon riscontro elettorale e ciò avrà come conseguenza un ulteriore radicamento territoriale del nostro movimento politico, che ha contribuito pure agli ottimi risultati conseguiti dalla coalizione ad esempio a Catania e Messina".

Lo afferma Alessandro Aricò, capogruppo all'Ars di DiventeràBellissima, sottolineando che "il merito è della nostra classe dirigente presente sui territori e del lavoro di squadra insieme ai nostri candidati. A Partinico, ad esempio, è stata condotta da 'DiventeràBellissima' un'eccellente campagna elettorale, basata sui contenuti e su programmi, e questa consapevolezza ci fa essere fiduciosi in vista del ballottaggio del 24 giugno: insieme ai nostri alleati ci mobiliteremo ancor di più per contribuire alla vittoria del candidato sindaco Maurizio De Luca".