Elezioni politiche, exit poll e risultati: tutti gli aggiornamenti

Chi ha vinto le elezioni? E' la domanda di tutti gli italiani in queste ore. La caccia a sondaggi clandestini, spesso fake, a proiezioni, indiscrezioni, exit poll non autorizzati, è finita alle 23 quando si chiuderanno i seggi. Alle 23.01 sono stati diffusi i primi exit poll ufficiali. Qui su questa pagina aggiorneremo su quelli che sono le informazioni e le dichiarazioni che man mano emergeranno.

Exit poll Rai

Senato: M5s 29-32%; Pd 20,5-23,5; Forza Italia 13-16; Lega 13-16. Primo exit poll della Rai ad opera del Consorzio Opinio Italia relativo al Senato: M5s quotato tra il 29 e il 32%; Pd 20,5-23,5; Forza Italia 13-16; Lega 13-16; Fratelli d'Italia 4-6; Liberi e Uguali quotato tra il 3 e il 5; +Europa Bonino - Cd 2,5-4,5; Noi con l'Italia - Udc 1-3; Civica Popolare Lorenzin 0 -2; Italia Europa Insieme 0-2; Svp 0-2; altre 0-2. Il campione è dell'80%.

Intention Poll Mediaset ore 23

Secondo gli intention poll realizzati da Tecnè per Mediaset al Senato nei collegi uninominali avanti il Centrodestra che è dato tra il 33 e il 37%, mentre il M5s si assesterebbe tra il 28 e il 32%, seguito dal Centrosinistra (23%-27%), Leu (3%-5%). Alla Camera Centrodestra avanti con una percentuale tra il 32,5%-36,5%, M5s tra il 29% e il 33%, Centrosinistra tra il 22,5% e il 26,5% e Leu tra il 3% e il 5%. Nei collegi proporzionali al Senato avanti il M5s dato tra il 28% e il 32%, Pd 18-22%, FI 12-16%, Lega 12-16%, Leu 3-5%, FdI 4-6%, +Eu 2-4%, Nci 1-3%. Alla Camera M5s tra il 29% e il 33%, Pd 17,5-21,5%, FI 12-16%, Lega 12-16%, LeU 3-5%, Fdi 4-6%, +Eu 2-4%, Nci 0,5-2,5%.

IN HOUSE POLL TECNE’ (MEDIASET) - Divisione SEGGI CAMERA

PD: 77-87 seggi

+EU: 9-15

FI: 56-66

LEGA: 56-66

FDI: 19-25

M5S: 124-134

LEU: 14-20

ALTRI: 1-3

Intention poll Tecné

Ecco una primissima stima sui seggi. Al Senato (308 seggi a disposizione esclusa Valle d'Aosta ed estero): CD 110-140; M5S 91-121; CS 54-84; LEU 5-11, Collegi incerti 20. Camera (617 seggi a disposizione esclusa Valle d'Aosta ed estero): CD 216-266; M5S 199-249; CS 110-160; LEU 14-20; collegi incerti 40.

Intention poll Tecné per Mediaset, seconda rilevazione

Senato maggioritario: Centrodestra 33-37%, M5S 28-32%, Centrosinistra 23,6-27,6%, LEU 3,5-5,5%. Camera maggioritario: Centrodestra 32,5-36,5%, M5S 29-33%, Centrosinistra 23-27%, LEU 3,5-5,5%. Senato proporzionale: M5S 28-32%, PD 19-23%, FI 12,5-16,5%, Lega 12-16%, Leu 3,5-5,5%. Camera proporzionale: M5S 29-33%, PD 18,5-22,5%, FI 12-16%, Lega 12-16%, Leu 4-6%.

Proiezioni su dati reali

Non solo exit poll. Rai, Mediaset e La7 faranno anche proiezioni sui dati reali. Saranno esaminati i voti realmente scrutinati e si tenterà di stimare il risultato complessivo delle elezioni facendo delle proiezioni statistiche. La qualità delle proiezioni dipende molto dalla dimensione del campione di partenza e le varie società faranno probabilmente diverse proiezioni, sempre più accurate, nel corso della notte. Secondo gli esperti, le prime proiezioni affidabili sul risultato arriveranno intorno alle 2 di notte di lunedì 5 marzo; probabilmente ne saranno prodotte anche nelle ore precedenti, ma con margini di errore molto più ampi. E' annunciata prima di mezzanotte la prima proiezione per il Senato del Consorzio Opinio Italia sulla base dei dati realmente scrutinati (voti e seggi per liste e coalizioni), seguiranno le altre proiezioni aggiornate per il Senato. La prima proiezione per la Camera del Consorzio Opinio Italia è annunciata invece per le ore 2 (voti e seggi per liste-coalizioni), visto che lo scrutinio reale per la Camera comincia più tardi. Proiezioni prima per il Senato e poi per la Camera anche da Swg per La 7 e da Tecnè per Mediaset riguardanti sia il proporzionale alla Camera e al Senato, per partiti, sia il maggioritario per i due rami del Parlamento, espressi in numero di seggi per coalizione.