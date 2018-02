E' ufficiale: CasaPound è candidata in tutta la Sicilia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

E' arrivata nella serata di ieri l'ufficialità dalla Corte d'Appello del Tribunale di Palermo: le candidature di CasaPound sono state ammesse in tutti i collegi della Camera e del Senato dell'isola. "Si tratta di un primo traguardo per il nostro movimento, tra i pochi ad aver dovuto raccogliere più di 4000 firme in tutta la regione entro 15 giorni per potersi presentare alle elezioni"- dichiara Vittorio Susinno, coordinatore regionale di CPI - "il nostro ringraziamento va a tutti i militanti che si sono mobilitati per raggiungere l'obiettivo ed ai tantissimi cittadini che ci hanno contattato spontaneamente per firmare".

Susinno, che con il suoi 25 anni è il più giovane candidato capolista alla Camera, lancia un appello agli elettori siciliani: "Chiediamo i vostri voti per aver dimostrato nei fatti e non con le chiacchiere di amare questa terra e questo popolo, portando avanti da anni l'attività sul territorio in esclusivo regime di autofinanziamento: dalle raccolte alimentari per gli italiani abbandonati alla miseria ai doposcuola gratuiti, dalla lotta all'immigrazionismo Boldriniano fino agli interventi umanitari nelle aree alluvionate o terremotate. Immaginate cosa potremmo fare dentro il Parlamento".