Elezioni europee: le informazioni per gli elettori non deambulanti e voto assistito

In vista delle elezioni per il rinnovo della rappresentanza italiana al Parlamento Europeo, sul sito istituzionale sono state pubblicate le informazioni per gli elettori aventi diritto che intendano avvalersi del voto assistito. Gli elettori ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o di altro impedimento di analoga gravità hanno diritto di esercitare la votazione con l’aiuto di un altro elettore, ovvero di essere accompagnati all'interno della cabina da un altro elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l’uno e l’altro sia iscritto in un qualsiasi Comune della Repubblica.

L’ammissione al voto assistito non è consentita per le infermità non riconducibili alla capacità visiva o al movimento degli arti superiori dell’elettore. Per evitare di produrre certificati medici ad ogni elezione, è possibile richiedere all'Ufficio Elettorato di apporre un apposito timbro sulla tessera elettorale attestante il diritto al voto assistito permanente.

Sul sito del Comune, all'indirizzo https://www.comune.palermo.it/noticext.php?id=23237 sono pubblicate le istruzioni per avvalersi di tale diritto. "Si ricorda inoltre - spiegano dal Comune - che gli elettori con capacità di deambulazione gravemente ridotta possono esercitare il diritto di voto in una qualsiasi sezione elettorale del Comune appositamente allestita, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote. Allo stesso indirizzo sopra riportato è disponibile l'elenco delle sezioni presso cui è possibile l'accesso ai cittadini non deambulanti".