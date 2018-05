Elezioni a Cerda, il ritorno di Cappadonia sindaco: "Far conoscere il nostro paese in Italia"

Mario Cappadonia, 59 anni, avvocato, è ufficialmente candidato a sindaco di Cerda. Laureato in Giurisprudenza, vanta una lunga militanza nel volontariato avendo fatto parte di associazioni legate all’equitazione, alla musica, alla cultura. È stato già sindaco dal 1993 al 1997, è stato consigliere e assessore e vanta una lunga esperienza amministrativa. Dopo aver ultimata la raccolta delle firme, il gruppo a sostegno di Cappadonia consegnerà le liste. Praticamente pronto il programma.

Obiettivo dell’amministrazione Cappadonia è quello di "gettare le basi perché Cerda possa finalmente riacquisire la dignità di “città” riconosciuta anche dalle altre comunità oltre i confini della provincia, puntando su peculiarità del territorio riconosciute a livello nazionale come il carciofo e la Targa Florio". Il programma punta quindi sul diritto al lavoro, alla famiglia, sulla trasparenza amministrativa, sulla partecipazione popolare, sullo sviluppo socio economico e su un utilizzo più razionale delle risorse finanziarie anche per migliorare i servizi ai cittadini.

“Siamo uomini liberi che hanno scelto di candidarsi per il bene di Cerda e non per interessi personali – dice Cappadonia - sono stati tempi duri per gli enti locali, i tagli ai trasferimenti non hanno aiutato, la crisi generale ha messo in difficoltà le famiglie. Oggi però ci sono nuove possibilità, e se mi ripresento dopo anni è proprio perché non possiamo lasciarci sfuggire questa occasione. Tutti abbiamo un solo obiettivo: quello di far crescere Cerda e rilanciarla tra le località più importanti della Sicilia, e conosciute anche in altre regioni".